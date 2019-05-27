Beşiktaş Yönetimi, Şenol Güneş’in A Milli Takım’a geçmesinin ardından teknik direktörlük koltuğu için ilk olarak Mircea Lucescu’yu gündemine almıştı. Tecrübeli teknik adamı yönetimdeki kurmaylarıyla birlikle değerlendiren Başkan Fikret Orman, sonrasında rotayı Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı’ya kırmıştı. Başkan Orman’ın talimatıyla Avcı’yla ilk görüşmeyi yapan İkinci Başkan Serdal Adalı’nın yeni sezonda genç ve gelecek vaad eden bir kadro oluşturma projelerini deneyimli isme aktardığı kaydedildi.

Gümüşdağ’la görüşecek

Başakşehir’le 5 yıllık yeni kontrat yapan Avcı, buna rağmen Beşiktaş’ın başına geçmeye sıcak baktığının sinyallerini vermişti. 55 yaşındaki çalıştırıcının, bu konuda Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’la bu hafta içinde görüşüp Beşiktaş’a gitmek için izin isteyeceği konuşuluyor. Bu temasın ardından Avcı’nın bu hafta içerisinde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’la masaya oturup konuya resmiyet kazandırması bekleniyor.

Orhan Yıldırım