Beşiktaş’ta Atiba’ya yeni sözleşme

Beşiktaş’ta 2013 yılından beri forma giyen ve takımın tartışmasız en istikrarlı oyuncularının başında gelen Atiba Hutchinson’ın sözleşmesinin uzatılması için düğmeye basıldı.

Taraftarların en çok sevdiği futbolculardan biri olan 36 yaşındaki Atiba, tıpkı Şenol Güneş gibi yeni teknik direktör Abdullah Avcı’nın da orta sahadaki değişmezleri arasına girdi. Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle Kara Kartal’ın ligde tekrar zirve yarışına girmesinde büyük pay sahibi olan Kanadalı futbolcunun, sezon sonunda bitecek olan kontratının aynı şartlarda uzatılacağı öğrenildi.

10 maçta 2 golü var

Bu sezon bonuslar hariç 750 bin Euro kazanan tecrübeli yıldızla, 2020-21 sezonu için de aynı rakam üzerinden anlaşılacağı gelen haberler arasında yer alıyor.

Atiba bu sezon şu ana kadar 10 maçta rakip fileleri 2 kez salladı.