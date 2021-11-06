Süper Lig 'in 12. haftasında oynanan Trabzonspor 'u konuk eden ve 2-1 mağlup olan Beşiktaş 'ta takım kaptanı Atiba Hutchinson, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Maçın önemini bildiklerini ve kaybettikleri için çok üzgün olduklarını ifade eden tecrübeli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

'Bu seviyede yenmemesi gereken goller'

''Kendi futbolumuzu oynamaya çalıştık ama en iyi oyunumuzu oynadığımızı söyleyemem. Yediğimiz goller de bu seviyede yenmemesi gereken goller. Düzeltmemiz gereken şeyler var. Önümüzde daha çok maç var, düzelteceğiz. Üzerinde çalışmamız gereken bir sürü şey var.''

'Önümüzde daha çok maç var'

''Yapmamız gerekenleri yapmaya çalıştık. Gelecekte de neler yapabileceğimizi, neleri değiştireceğimizi göreceğiz. Önümüzde daha çok maç var. Uzun süre sonra tam kadro oynadık.''