Beşiktaş'ta Atiba sürprizi! İmzalar atılıyor

Beşiktaş, Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzatmayı planlıyor. Atiba böylece futbolu 2020 Haziran ayında bırakacak.

14 Mart 2019, Perşembe 08:29 Son Güncelleme:
- A +
Beşiktaş'ta Atiba sürprizi! İmzalar atılıyor

Beşiktaş'ta Atiba'nın 1 sezon daha futbol oynadıktan sonra jübile yapmayı planladığı öğrenildi. Siyah-Beyazlı kulüple sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan Atiba'nın 1 yıllık sözleşme imzalayıp 2020 Haziran ayında futbolu bırakacağı belirlendi.

YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜ

Beşiktaş Yönetimi ile bir görüşme yapan Kanadalı futbolcunun el sıkıştığı ve ortada bir pürüz bulunmadığı ortaya çıktı. Atiba'nın performansından memnun olan yönetim de anlaşmaya onay verdi. Tarafların ön protokol imzalayacağı belirtildi.

Kaynak: Takvim

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.