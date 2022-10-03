Teknik Direktör Valérien Ismaël’in yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan oyuncular, rejenerasyon idmanıyla günü tamamladılar. Diğer futbolcular, aktivasyon çalışması yaparak başladıkları idmanı, pas ve dar alanda çift kale maç oynayarak noktaladılar.

Beşiktaş 'ta Atiba Hutchinson, uzun süren sakatlığının ardından bugün ilk kez antrenmanda yer aldı.

Siyah-beyazlılar, Bitexen Giresunspor maçının hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 5 Ekim Çarşamba günü saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.



