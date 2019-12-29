Beşiktaş’ta Atiba rekor peşinde!

Beşiktaş'ın Süper Lig’de Gençlerbirliği’ni 4-1 yendiği maçta fileleri bir kez havalandıran ve diğer 3 golün hazırlayıcısı olan Atiba Hutchinson, bu sezon takımına hücumda daha fazla katkı veriyor.

Siyah-Beyazlı ekipte 7. yılını geçiren 36 yaşındaki Hutchinson, savunmaya dönük orta sahada oynamasına rağmen bu sezon hücumda da takımına önemli katkıda bulundu. Süper Lig’de 14 maçta forma giyen ve UEFA Avrupa Ligi’nde 1 karşılaşmaya çıkan deneyimli oyuncu, 4 gol attı. Avrupa Ligi maçında gol sevinci yaşayamayan Kanadalı oyuncu, Süper Lig’de fileleri 4 kez havalandırdı.

Geçen sezon da 4 gol attı

Atiba, Beşiktaş’taki en skorer sezonunu yaşamaya da çok yaklaştı. Siyah-Beyazlı takıma 2013-2014’te transfer olan deneyimli futbolcu, ilk sezonundaki 33 resmi maçta bir kez gol sevinci yaşadı. Sonraki sezon 43 karşılaşmaya çıkan Kanadalı futbolcu, 2 gol kaydetti. 2015- 2016’da da 43 maçta 2 gol atan Hutchinson, 2016-2017’de 41 karşılaşmada aynı sayıda skor üretti. 36 yaşındaki ön libero, 2017- 2018’de 34 resmi maçta 2 gol atarken, geçen sezon 27 lig mücadelesinde 4 gol kaydetti. Atiba, bu sezonun ilk yarısında şimdiden 4 gole ulaştı.

Kanadalı oyuncu, ligin ikinci yarısında atacağı gollerle Beşiktaş’taki en skorer dönemini yaşamayı planlıyor.