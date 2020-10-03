Süper Lig’in 4. haftasında yarın Gençlerbirliği’ni konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Gruplar halinde ayak tenisi maçlarıyla devam eden idman, şut çalışmasıyla yaklaşık 1,5 saatin sonunda tamamlandı.

Beşiktaş, bugün saat 17.30’da yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek. Öte yandan sakatlığını atlatan ve takımla çalışan Atiba, yarınki maçla ilk 11’deki yerine geri dönecek.

Hazırlık maçları bekleniyor

Gençlerbirliği mücadelesinin ardından tam 3 haftalık bir araya başlayacak. Süper Lig’de 5. haftayı ‘bay’ geçecek olan Sergen Yalçın’ın öğrencileri, ligin milli maçlar sebebiyle 2 hafta durmasıyla birlikte yaklaşık 20 günlük süreçte sezonun geri kalan bölümüne hazırlanacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın ve yardımcıları, bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmalara erkenden başladı. Yeni sezon öncesinde hazırlık maçı yapamayan Beşiktaş’ın, bu uzun sürede en az 2 özel maça çıkması bekleniyor.