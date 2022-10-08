Sakatlık sürecini geride bırakan Beşiktaş ’ın 39 yaşındaki ön liberosu Atiba Hutchinson, teknik heyetten görev bekliyor ancak Valerien Ismael, 1 yıl daha sözleşmesi uzatılan 39 yaşındaki futbolcu için acele etmiyor.

Fransız teknik adam, fiziksel açıdan tam anlamıyla hazır olmasını beklediği Kanadalı oyuncunun bireysel çalışmalarla açığını kapatmasını istiyor.

Önce idman sonra kamp

Siyah-Beyazlılar, Spor Toto Süper Lig ’de Giresunspor’la oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptıkları antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Valerien Ismael’in yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Takım, antrenman sonrasında havalimanının yolunu tutup özel uçakla Giresun’a gitti. Kampa giren takım, maç saatini beklemeye başladı.







