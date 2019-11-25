Beşiktaş’ta Atiba – Elneny duvarı

Süper Lig’de ilk 6 haftada defansın önünde 5 farklı ikili deneyen Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 12 gol yiyerek geçirilen bu süreçten sonra 7. haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında Atiba-Oğuzhan ikilisine görev verdi. Bu maçta alınan 2-0’lık galibiyete rağmen Dorukhan ve Oğuzhan’ın aynı anda sakatlanması sonraki haftalar için yeni bir mecburiyet doğurdu ve bu mecburiyetin adı da Atiba-Elneny oldu.

8. haftada Ankaragücü deplasmanına defansif yönü daha kuvvetli Atiba-Elneny ikilisiyle çıkan Avcı, neredeyse pozisyon verilmeden geçen bu maçtan sonra, Galatasaray maçında da aynı ikiliden vazgeçmedi. Galatasaray derbisinde alınan galibiyetle birlikte orta sahada bu iki önemli ismin yeri daha da sağlamlaştı.

Kilit rol oynadılar

Bu sağlamlık takım oyununa da yansırken, Beşiktaş rakiplere oldukça az pozisyon veren, son 6 maçta sadece 1 gol yiyen bir takıma dönüştü. Kötü geçen 6 haftada rakiplere sayısız kontra ataklar veren Siyah-Beyazlılar, hücum zenginliğini azaltmasına rağmen neredeyse hiç pozisyon vermeyen bir takıma oldu.

Son 6 haftalık periyotta az sayıda yakalanan pozisyonların gole çevrilerek peş peşe galibiyetler alınması da Kara Kartal’ın bu yükselişinde kilit rol oynadı.