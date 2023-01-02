Adana Demirspor karşısında elde ettiği kritik galibiyetle zirve yarışına yeniden ortak olan Beşiktaş ’ta Arthur Masuasu’nun takımdaki geleceği henüz netleşmiş değil... Milliyet'in haberine göre; Sezon başında West Ham United’dan 2,2 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Demokratik Kongolu sol bek, Dünya Kupası öncesinde büyük ölçüde gözden çıkarılmıştı. Deneyimli oyuncunun zaman zaman tekrarlayan diz sakatlığı da bu kararda etkili olmuştu.

MASUAKU KAFALARI KARIŞTIRDI!

Ancak Masuaku, 1-1 biten Gaziantep FK maçında Weghorst’a yaptığı asist ve 1-0 kazandıkları Adana Demirspor karşılaşmasında frikikten attığı usta işi golle alkışları toplamayı başardı. 29 yaşındaki futbolcunun bu sürpriz performansı, siyah-beyazlılarda kafaların karışmasına yol açtı.









Tecrübeli futbolcunun takımdaki durumu Süper Lig ’de Kasımpaşa, Konyaspor ve kupada Ankaragücü ile oynanacak maçlardan sonra kesinlik kazanacak. Masuaku bu karşılaşmalarda iyi performansını sürdürmesi halinde takımda kalma şansını bir hayli artıracak. Bu maçlarda başarılı olması durumunda Demokratik Kongolu oyuncuyla yola devam edilmesi bekleniyor.

KRİTİK ÜÇ MAÇ

Masuaku sıradaki üç maçta beklentilere yanıt veremezse yeniden yol ayrımına gelecek. Koşulların oluşması halinde deneyimli oyuncunun sezon sonu bitecek kiralık sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla fesh edilecek.

OPSİYONU 2.2 MİLYON EURO

Beşiktaş, West Ham United ve Arthur Masuaku arasında sezon başı imzalanan kiralama sözleşmesinde 2,2 milyon euroluk özel bir satın alma opsiyonu da bulunuyor. Buna göre siyah-beyazlılar sezon sonunda 2,2 milyon euro ödeyerek, deneyimli oyuncunun bonservisini alabilecek.





Masuaku’nun 25 resmi maçta ilk 11’de sahaya çıkması halinde ise 2,2 milyon euroluk satın alma opsiyonu zorunlu hale gelecek. Demokratik Kongolu futbolcu şimdiye kadar 13 lig maçında ilk 11’de yer aldı. Masuaku 12 resmi maçta daha 11’de forma giyerse Beşiktaş 2,2 milyon euro ödeyerek deneyimli oyuncunun bonservisini West Ham’dan almak zorunda kalacak. Aynı maddeye göre 29 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık yeni bir sözleşme de yapılacak.

GÖZLER SAISS'TE

Süper Lig’in 18. haftasında 7 Ocak Cumartesi günü Kasımpaşa ile Vodafone Park’ta karşılaşacak olan Beşiktaş bugün çift antrenmanla hazırlıklarına başlayacak. Teknik heyetin Adana Demirspor maçından sonra verdiği üç günlük izinde yorgunluk atan siyah-beyazlılar yeniden topbaşı yapacak. Kartal’da adale sakatlığı büyük ölçüde düzelen Romain Saiss’in 1-2 gün içinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Dünya Kupası’nda Fas Milli Takımı forması giyen ve sol arka adalesinde yırtık belirlenen Saiss’in Kasımpaşa ile oynanacak maçta takımdaki yerini alabileceği ifade edildi.