Başakşehir'e kaybederek namağlup unvanı sona eren Beşiktaş , Süper Lig 'in 7. haftasında İstanbulspor'a konuk oldu. İlk 45 dakikayı 2-1 önde kapatan Kartal, 86. dakikada Ali Yaşar'ın frikik golüne engel olamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı. Sarı Siyahlılar'ın yenilmezlik serisi ise 3 maça yükseldi.

Mücadelede en çok konuşulan gündem Beşiktaş'ın kalesi oldu. Emre Bilgin ve Ersin Destanoğlu'nun hatalı goller yemesine Siyah Beyazlı taraftarlar yoğun tepki gösterirken, Mert Günok'un ne zaman sahalara geri döneceği merak konusu oldu.

Her iki genç kalecinin de hatalı goller yemesi taraftarların tepkisine neden oldu. İstanbulspor maçında kalesine gelen ilk şutta kapattığı köşeden gol yiyen Ersin Destanoğlu'na ateş püsküren siyah-beyazlılar Mert Günok'u ilk 11'de görmek için sosyal medyada harekete geçti.









Ersin Destanoğlu'nun performansından memnun olmayan Beşiktaşlı taraftarlar, genç kaleciye tepki gösterirken onun yerine Mert Günok'un kaleye geçmesi gerektiğini belirttiler. Geçtiğimiz sezon ağır bir sakatlık yaşayan deneyimli kaleci yaklaşık 1 yıldır formasından uzak durumda.

Geçtiğimiz sezon ligde Giresunspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve 21 Kasım 2021'den bu yana hiçbir maçta görev alamayan 33 yaşındaki eldivenin ara sonrası Fenerbahçe derbisinde kadroda olması bekleniyor.

Ersin Destanoğlu'na tepki

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı. İstanbulspor maçıyla birlikte yeniden eldivenleri giyen Ersin Destanoğlu, kalesine gelen iki şutta da gole engel olamadı. Genç file bekçisinin bu performansı sonrası tribünlerden hem tepki hem de ıslık sesleri yükseldi.

Nihat Kahveci'den eleştiri

Maçın ardından açıklamalarda bulunan ve Valerien Ismael'in iki kaleciyi kaybettiğini ifade eden Nihat Kahveci, "Ersin'i kestin, Ersin'i kaybettin. Emre'yi kestin, Emre'yi de kaybettin. Şampiyonluğa oynayan bir takımın kalesini bulan her şut gol oluyorsa çok büyük bir sıkıntı var demektir. Bu böyle devam etmez." dedi.

Adam Murray'den kaleci açıklaması

Beşiktaş’ta Yardımcı Antrenör Adam Murray da karşılaşmanın ardından kaleci konusuyla ilgili olarak ve son 15 şutta yenilen 10 gol hakkında “Buna kaleci problemi demezdim. Mert de kadromuzda ve ligin en iyi kalecilerinden birisi, aramıza döndüğünde yarışın içinde olacak. Rakiplerimiz kalemize çok gelmiyor ama ona rağmen yediğimiz gol sayısı fazla. Milli arda buna çalışacağız. Uzaktan şut ve bu golleri yemek sadece kaleci hatası olarak düşünülmemelidir” açıklamasını yaptı.

Ersin’in geçen hafta oynamayıp, bu hafta oynamasının teknik bir karar olduğunu da söyleyen Murray, bu durumun taktiksel olduğunu açıkladı. Murray son olarak maç analizini yapacaklarını ifade ederek “Şu anda bu soruya net bir cevap vermem yanlış olur. Bugünü analiz edip ondan sonra tempomuz ve kalitemizle ilgili eksikleri değerlendirip cevap vermem gerekiyor. Yüzde 100 olmadığımız bir gündü ve galibiyeti hak etmedik. Maçı analiz edip sorunların çözümünü üreteceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.





İlgili Haberler Futbolda 2022'de en çok para kazanan isim Kylian Mbappe



