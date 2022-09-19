Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında 5 puan kaybederek yara alan Beşiktaş ’ta Rachid Ghezzal’ın yokluğu derinden hissediliyor. Alanyaspor maçında sakatlanarak formasından uzak kalan Cezayirli yıldızın yokluğunda Siyah-Beyazlılar, Karagümrük, Sivasspor ve Ankaragücü’nü mağlup etse de Başakşehir’e kaybedip İstanbulspor ile berabere kaldı.

Cezayirli futbolcu, 2. haftadaki Alanyaspor maçında sakatlanmıştı. Yıldız oyuncunun, Fenerbahçe derbisinde sahada olacağı öğrenildi.