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Beşiktaş'ta aranan adam Rachid Ghezzal

Siyah-Beyazlılar'da, Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan Rachid Ghezzal'ın yokluğu oldukça hissediliyor. Cezayirli yıldızın yokluğunda Siyah-Beyazlılar, Karagümrük, Sivasspor ve Ankaragücü’nü mağlup etse de Başakşehir’e kaybedip İstanbulspor ile berabere kaldı.

19 Eylül 2022, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta aranan adam Rachid Ghezzal

Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında 5 puan kaybederek yara alan Beşiktaş ’ta Rachid Ghezzal’ın yokluğu derinden hissediliyor. Alanyaspor maçında sakatlanarak formasından uzak kalan Cezayirli yıldızın yokluğunda Siyah-Beyazlılar, Karagümrük, Sivasspor ve Ankaragücü’nü mağlup etse de Başakşehir’e kaybedip İstanbulspor ile berabere kaldı.

Cezayirli futbolcu, 2. haftadaki Alanyaspor maçında sakatlanmıştı. Yıldız oyuncunun, Fenerbahçe derbisinde sahada olacağı öğrenildi.

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