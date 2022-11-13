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Beşiktaş'ta Antalyaspor maçının kadrosunda sürpriz

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor ile karşılaşacağı maça bambaşka bir kadro ile çıkacak. Tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'in, 6 Türk 5 yabancı ile sahada olması bekleniyor.

13 Kasım 2022, Pazar 10:13 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Antalyaspor maçının kadrosunda sürpriz

Beşiktaş , eksiklerin çokluğunda Antalyaspor maçına 6 Türk oyuncuyla çıkacak. Şenol Güneş'in; Mert, Tayyip Talha, Cenk, Umut, Salih ve Tayfur'u ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi. Yabancılardan ise Welinton, Atiba, Redmond, Gedson ve Weghorst'a görev vereceği belirtildi.

DELE ALLİ KULÜBEYE

Siyah-beyazlıların İngiliz futbolcusu Dele Alli, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Serik Belediyespor maçında ilk 11'de sahaya çıkarken 1 de gol attı.

Ancak 26 yaşındaki yıldızın genel performansı teknik ekibe yeterli gelmedi. Fiziksel açıdan hâlâ istenen seviyede görülmeyen Dele Alli'nin bugün yedek soyunacağı öğrenildi.

SAHA DİZİLİŞİ 4-3-3

Şenol Güneş, bugün 4-3-3 dizilişini uygulayacak. Orta sahayı Atiba Hutchinson, Gedson Fernandes ve Salih Uçan'la kurgulayacak olan deneyimli hoca, sol kanatta Cenk Tosun, sağ kanatta da Redmond'a görev verecek. (Sabah)

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