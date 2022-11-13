Beşiktaş , eksiklerin çokluğunda Antalyaspor maçına 6 Türk oyuncuyla çıkacak. Şenol Güneş'in; Mert, Tayyip Talha, Cenk, Umut, Salih ve Tayfur'u ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi. Yabancılardan ise Welinton, Atiba, Redmond, Gedson ve Weghorst'a görev vereceği belirtildi.

DELE ALLİ KULÜBEYE

Siyah-beyazlıların İngiliz futbolcusu Dele Alli, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Serik Belediyespor maçında ilk 11'de sahaya çıkarken 1 de gol attı.

Ancak 26 yaşındaki yıldızın genel performansı teknik ekibe yeterli gelmedi. Fiziksel açıdan hâlâ istenen seviyede görülmeyen Dele Alli'nin bugün yedek soyunacağı öğrenildi.

SAHA DİZİLİŞİ 4-3-3

Şenol Güneş, bugün 4-3-3 dizilişini uygulayacak. Orta sahayı Atiba Hutchinson, Gedson Fernandes ve Salih Uçan'la kurgulayacak olan deneyimli hoca, sol kanatta Cenk Tosun, sağ kanatta da Redmond'a görev verecek. (Sabah)



