Kara Kartal’ın genç teknik adamı Valerien Ismael, dün akşam Sivasspor karşısında cesur bir oyun anlayışı uyguladı. Özellikle; Wout Weghorst, Jackson Muleka, Kevin N’Koudou üçlüsüne Dele Alli’nin de eklenmesi sonrasında takımın etkin görüntüsünden en iyi şekilde yararlanmasını bilen Ismael, özellikle ilk yarıda elde edilen 3-0’lık skorda, baskın oyun anlayışıyla etkin rol oynadı. Saha kenarından maç boyunca oyuncularından rakip kaleye akınlarda bulunmasını isteyen Ismael, 3-1’lik skorla gelen liderliğin ardından Vodafone Park’ta bulunan binlerce taraftarın da beğenisini kazandı.

‘Atmosfer inanılmaz’

Valerien Ismael, karşılaşma öncesinde ise şu açıklamalarda bulunmuştu: “Oyuncular için çok önemli. Ben geldiğimden beri her zaman aynı enerji var burada. Atmosfer inanılmaz. Oyuncularımızın kazanacak mantalite ile sahaya çıkacak olması çok önemli. Bize yardımcı olacak oyunculara ihtiyacımız var, antrenman yapmamış sezon öncesi kampı kaçırmış oyuncularla ilgilenmiyoruz. Taraftarın enerjisini hissetmek çok güzel. Dele Alli kendisine verilen tutkunun karşılığını verecektir.”







