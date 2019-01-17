Beşiktaş'ta taraftar tezahüratları ile başlayan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Isınma koşuları ile açma ve germe çalışmaları ile başlayan idman, pas ve 5’e 2 antrenmanıyla devam etti. Yarım sahada 3 takım halinde yapılan turnuva maçları ve şut çalışması ile günün tek antrenmanı sona erdi.

Yeni transfer Isimat-Mirin, etkili görüntüsüyle dikkat çekti. İdmanın sonundaki mini turnuvayı kazanan takım, zafer pozu vermeyi de ihmal etmedi.

Beşiktaş, hazırlıklarını bugün saat 11.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00’da özel uçakla İzmir’e, oradan da karayolu ile Manisa’ya giderek kampa girecek.