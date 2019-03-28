Bolu’da 17 yıldır bütün maç sonuçlarını defterine not eden ve en büyük hayali Başkan Fikret Orman’la tanışmak olan Beşiktaş taraftarı engelli İsmail Öztürk’ün hayali gerçek oldu.

İsmail’in isteğine duyarsız kalmayan Başkan Orman, Bolu Beşiktaşlılar Derneği ziyaretinde İsmail’le bir araya geldi. Orman, kendisini karşılayan İsmail’le sohbet ettikten sonra, hayranı olduğu futbolcu Kagawa’nın imzalı formasını hediye etti.

Engelli bir vatandaşın isteğine duyarsız kalmayan Başkan Fikret Orman da taraftarlardan büyük alkış aldı.