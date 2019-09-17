Antalya Beşiktaşlılar Derneği, tüm geliri özel durumu olan ve kadın cinayetlerinden öksüz kalan çocukların geleceği için kullanacağını açıkladığı bir etkinlik düzenledi.

‘Farkındayız’ ve ‘Susma’ teması ile yapılan kahvaltılı etkinliğe birçok kesimden davetli katıldı.

Başkan Fikret Orman da etkinliğe telefon ile bağlanarak, “Antalya derneğimizin böyle güzel ve anlamlı etkinliğinde orada bulunmayı çok isterdim. Çocuklar bizlerin geleceği. Hangi şartlarda olursa olsun onlar adına yapılan her türlü destek, onların yanında olduğumuzu bilmelerini sağlamak çok önemli. Organizasyonda kimin emeği geçtiyse tek tek kutluyor ve destekliyorum” diye konuştu.