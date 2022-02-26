Bu akşamki dev mücadeledetakımın en önemli hücum silahlarından birisi olacak Brezilyalı futbolcu, sık sık rakip kale önünde pozisyon yaratıp skor kovalayacak. Siyah-Beyazlı ekipte, Demir Grup Sivasspor maçı öncesi Alex Teixeira sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Alex Teixeira, bugünkü karşılaşmada sarı kart gördüğü takdirde 28. haftadaki Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek. Teknik ekibin, kart görmemesi konusunda oyuncudan özel olarak dikkatli olmasını istediği bildirildi.