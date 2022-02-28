Beşiktaş 'ta sakatlıkları bulunan Mert Günok ve Kevin Nkoudou'dan iyi haber geldi. Uzun süredir takımdan ayrı olan iki futbolcu bireysel olarak çalışmalara başladı.

Alex Teixeira'nın performansından memnun olan teknik heyetin, futbolcudan daha fazla şut çekmesini istediği öğrenildi.

Siyah-beyazlılar'da Necip Uysal ve Vida'nın hafif sakatlığı olduğu ve Yukatel Kayserispor karşısında Francisco Montero'nun savunma hattında yer alacağı kaydedildi.

Öte yandan transferde adı öne çıkan Ersin Destanoğlu'nun ayrılması durumunda, yeni sezon planlamaları dahilinde genç kaleci Emre Bilgin'in gelecek sezon daha fazla süre alması planlandığı öğrenildi.