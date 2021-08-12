Yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da başarı hedefleyen Siyah-Beyazlılar, bundan dolayı alternatifli bir kadro kurmak için düğmeye basmıştı. Bu doğrultudaÇin Ligi ekibi JS Suning’le sözleşmesi sona eren Alex Teixeira’yı gündemine alan yönetim, uzun süren pazarlıklar sonrasında oyuncuyu transfer etmeyi başarmıştı. Birkaç gün önce Brezilya’dan İstanbul’a gelen yıldız oyuncu, bu ülkeden gelen kişilere uygulanan zorunlu karantina sebebiyle 7 günlük izolasyona girmişti. Başarılı oyuncuya bu süreçte çalışabilmesi için bireysel bir antrenman programı hazırlayan teknik ekip, yıldız ismi kondisyon anlamında belirli bir seviyeye getirmeyi amaçlıyor.

İlk haftayı pas geçiyor

Süper Lig ’de yarın akşam Çaykur Rizespor ’la oynanacak karşılaşmayı kaçıracak olan Alex Teixeira’nın, ikinci hafta mücadelesinde 21 Ağustos’ta Gaziantep Futbol Kulübü’yle deplasmanda oynanacak karşılaşmaya yetiştirilmesi planlanıyor.







