Spor Toto Süper Lig 'de geçen haftayı 0-0'lık Giresunspor beraberliğiyle tamamlayan Siyah-Beyazlılar, hücum hattında etkin bir görüntü sergileyememişti. Özellikle Alex Teixeira'nın performansından memnun kalmayan teknik direktör Valerien Ismael, ligde sıradaki rakipleri Kasımpaşa'yla oynayacakları müsabaka öncesinde ilk 11'de değişiklik kararı aldı. Fransız teknik adamın, maç performansına ek olarak idmandaki form grafiğinden de istediği karşılığı alamadığı Sambacı'yı, pazartesi günkü Kasımpaşa sınavında yedek kulübesine çekeceği belirtildi. Takım çalışmalarındaki yükselen form grafiğiyle dikkat çeken Kevin N'Koudou'nun Alex'in ilk 11'deki yerini devralacağı ifade edildi. Bu gelişme sonrasında Kasımpaşa karşısında Beşiktaş 'ın ön üçlüsü; Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi ve Rachid Ghezzal'dan oluşacak.

Sezon sonunda yolcu

Bu sezon 29 maçta forma giyip 4 gol ve 1 asistle oynayan Alex Teixeira'yla sezon sonunda yolların ayrılması planlanıyor. Katar Ligi ekibi Al Sadd, 31 yaşındaki futbolcu için Kartal'a 3 milyon Euro bonservis, oyuncuya da 5 milyon Euro önerdi. Beşiktaş'taki maaşı 3.2 milyon Euro olan futbolcunun, daha yüksek maaşlı öneriyi kabul etmesi, Siyah-Beyazlılar'ın da bu ayrılığa karşı çıkmaması bekleniyor.



