Yeni transferler Alex Teixeira ile Mert Günok, Beşiktaş 'la ilk antrenmanlarına çıktılar.

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yardımcıları yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5’e 2, minik kale maç ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. İdman, üç takım halinde yarım sahada oynanan turnuva maçları sonrası yapılan kondisyon koşuları ile tamamlandı.

Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına, yarın (17 Ağustos) saat 18.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.