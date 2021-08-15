Kara Kartal’ın yeni transferi Alex Teixeira, Brezilya’dan İstanbul’a getirildiği için Türkiye Cumhuriyeti’nin belirlediği Kovid-19 protokolleri sebebiyle 7 günlük zorunlu karantinaya girmişti.

Önceki günkü Rizespor karşılaşmasını izole bir şekilde izleyen başarılı oyuncunun, 90 dakika sonunda takım arkadaşı Josef de Souza’yı arayıp özel olarak tebrik ettiği bildirildi. Yıldız 10 numaranın yeni haftada takımla çalışmalara başlamak için sabırsızlandığı kaydedildi.