Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, mayıs ayında gerçekleşecek olağan seçimli genel kurul öncesi gelecek planlarını hazırlıyor. Seçime girmesine kesin gözüyle bakılan Çebi, siyah-beyazlı kulüpte sportif ve ekonomik anlamda yeni bir modele geçmenin çalışmalarını yapıyor.

Siyah-beyazlı kulübün patronu; mali disiplin odaklı, özkaynak ve tesisleşme düzenine dayanan yeni bir modele geçmek istiyor. Buna göre özkaynağa ve gençlere daha fazla yatırım yapılacak. Bu doğrultuda tesisleşme çalışmalarına hız verilecek. Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan, Serdar Saatçı ve Kerem Kalafat gibi genç yetenekler önümüzdeki süreçte birer birer takıma kazandırılacak. Özkaynaktan yetişen gençlerin A takıma katılmaları mali anlamda kulübe rahat nefes aldıracak ve harcamalar ciddi anlamda azalacak.









Siyah-beyazlı yönetim kurulu, pahalı transferler ve yüksek yıllık ücretlerden de büyük ölçüde kaçınacak. Takımda sadece Gedson Fernandes gibi birkaç yıldız oyuncu istisna olacak. Sözleşmesi bitecek oyuncularla bu doğrultuda görüşmeler yapılacak ve anlaşma sağlanamayan isimlerle yollar ayrılacak. Başkan Ahmet Nur Çebi kongre öncesi bu konularda camiayı detaylı olarak bilgilendirecek ve destek isteyecek. (Milliyet)