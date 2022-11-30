Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yöneticiler; Engin Baltacı, Emre Kocadağ, Mehtap Mutluşan, Seyit Ateş, Ferah, Murat Kılıç, Ali Bayrak ve Umut Tahir Güneş medya ile sohbet toplantısında bir araya gelerek gündemi konuştu.

Başkan Ahmet Nur Çebi, ilk olarak Göztepe -Altay karşılaşması hakkında konuştu. Başkan, “İzmir’de yaşanan tribün olayları çok üzücü. Geçmişten günümüze yapılan tüm tribün olaylarını ortaya çıkartıp bir daha olmaması için çalışmalar yapmalıyız. Sıkı önlemler alınmalı. Taraftarlık bu değil. Gider maçını izler takımını desteklersin. Bunlar nedir, sopayla saldırmak falan. Yazık. Futbolseverlere yakışmayacak hareketler” dedi.

‘Kulübün geleceğini düşünüyoruz’

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Çebi, “Devre arasında transfer konusunda birtakım görüşmelerimiz var. Ama kulübümüzün geleceğini düşünmek zorundayız. Belki 1 transfer olabilir” ifadelerini kullandı.

Çebi, gündemde adı sıkça geçen Kayserisporlu Onur Bulut için ise, “Şu an bir görüşmemiz olmadı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncu için 1-2 milyon Euro istenirse, devre arası niye bu paraları verelim. Olmazsa olmazımız değil” ifadelerini kullandı.

Başkan Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ ve diğer yöneticilerin katıldığı etkinlikte arkadaşımız Gökmen Özcan da yer aldı.

‘Tarihte böylesi yok!’

Ligde 2 sezon önce elde ettikleri şampiyonluğun çok önemli olduğunu vurgulayan Çebi, “Başkanlığım dönemimde ben yönetimim, futbolseverler ve takım olarak pandemi döneminde yaşadığımız şampiyonluğu unutamayız. Tarihte böyle bir olay yaşanmamıştır. Ocak ayında kolumuzu kırdık, mayısta Kovid olduk ama sezon sonunda şampiyonluk yaşadık. Bu kadar olayların üst üste yaşandığı ortamda şampiyon olmak kolay değil” yorumunu yaptı.