Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi’den tam destek

Beşiktaş’ta başkan Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor maçı öncesinde takıma destek adına yapılacak son idmanı ziyaret etmeye hazırlanıyor.

21 Şubat 2020, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi’den tam destek

Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, Trabzonspor maçı öncesi bugün tesislere gelerek takıma ziyarette bulunacağı öğrenildi.

Son idmanın ardından hem teknik ekip hem de oyuncularla bir araya geleceği öğrenilen Çebi’nin, zorlu mücadele için takıma tam destek vereceği bildirildi.

Çebi’nin yapacağı konuşmada, yönetim olarak oyuncuların sonuna kadar arkasında oldukları ve Trabzonspor maçının kazanılmasının camia açısından önemine vurgu yapacağı gelen haberler arasında yer alıyor.

Başkanın, Sergen Yalçın’la da sık sık iletişim halinde olduğu ve ekibin konsantrasyonunun bozulmaması adına oldukça titiz davrandığı belirtildi.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...