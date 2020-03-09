Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi’den Kadınlar Günü mesajı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj kaleme aldı.

Kulübün resmi internet sitesinden paylaşılan bildiride, “Ülkemizde kadınların modern yaşamda yerinin ve kimliğinin hak ettikleri noktaya yükselmesi Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün girişimleriyle başlamış ve Türk kadını, yaşamın her alanında kendisini gösterme fırsatı elde etmiştir. Atatürk’ün çağdaşlaşma felsefesinin temel direği olan kadınlarımız, ülkemizin modernleşmesi yönünden de belirleyici bir unsur olmuştur. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlar; kadınlarımıza aile ve iş yaşamında sağlık, başarı ve mutluluk dilerim” ifadelerine yer verildi.