Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi’den çok sert sözler!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün Vodafone Park’ta gerçekleştirilen olağan divan kurulu toplantısında yaptığı konuşmada sert ifadeler kullandı. Yarım saatlik konuşma yapan Çebi, konuşmasının büyük bölümünü eski başkan Fikret Orman’ın bir televizyon programındaki eleştirilerine ayırdı.

Çebi, “Bildiğim şeyleri burada konuşmak istemiyorum. Artık denetleme başlamıştır, onların açıklayacaklarına göre gerektiği şekilde sonuna kadar gitmeye kararlıyız. Konu Beşiktaş ise benim için her şey durur. Konu Beşiktaş’ın menfaatlerini korumaksa, sorunlarını çözmekse kimseye karşı korku ve menfaat ilişkim olamaz. İbra edilmemenin dünyanın sonu olmadığını, aklanmak için fırsat olduğunu ifade etmeme rağmen programa çıktı” diye konuştu.

‘Ben kellemi ortaya koydum’

Futbol AŞ’de görev almamasıyla ilgili yapılan eleştiriye de sert yanıt veren Çebi, “Futbol AŞ’ye girmemişim! Göğsümü koyacakmışım. Ya ben kellemi ortaya koydum. Benim göğsümün içinde vicdan var. Zamanında Futbol AŞ’ye girmemişim, o kadar çok istekli yöneticilerimiz vardı ki başımı öne eğdim. Bir sürü AŞ vardı, hepsinde de yönetim kurulu üyesiydim. Şu anki vergi borçlarımızın yüzde 67’si benim yönetim kurulu üyesi olduğum şirketlere ait. Yüzde 33’ü Futbol AŞ’ye ait. Seçeceksem Futbol AŞ’yi seçerdim. Bugün de Futbol AŞ üyesi değilim, görev yapacağına inandığım, birbirleriyle fikir alışverişi yapacak bir ekip kurdum. Oranın büyük ortağıyım. Orada olmamam söz konusu olamaz. Hiçbir yerden kaçmadım. Onun kaçtığı gibi ben kaçmadım. Maalesef kendisi burayı yüzüstü bırakarak gitmiştir” diyerek Orman’a eleştirilerini sürdürdü.

‘Tek yol bağış kampanyası’

“Bu şartlardan çıkabileceğimiz tek yol bağış kampanyası, Beşiktaş’ı Beşiktaşlı’dan başka hiçbir şey kurtaramaz. Zaten başkasına ihtiyacımız yok ki. Hazırlıklar bitmek üzere. Özellikle divan üyelerimizden destek bekliyoruz”

Çebi, kulübün zorluklardan çıkması için tek yolun bağış kampanyası olduğunu ve bunun için çalışmanın tamamlanmak üzere olduğunu dile getirdi. Ahmet Nur Çebi, “Bu şartlardan çıkabileceğimiz tek yol bağış kampanyası, Beşiktaş’ı Beşiktaşlı’dan başka hiçbir şey kurtaramaz. Zaten başkasına ihtiyacımız yok ki. Hazırlıklar bitmek üzere, en kısa sürede huzurlarınıza getireceğiz. Özellikle divan üyelerimizden destek bekliyoruz. Bir lira da bir, bin lira da bir.” değerlendirmesinde bulundu. Sorunları beraber çözeceklerini kaydeden Çebi, “Artık biz beraberiz, bu sorunları beraber çözeceğiz. Bütçemize göre harcamalara geleceğiz. Parasal anlamda kıymetli topçulardan değil, yüreği olan, pırlanta gibi çocuklardan oluşturacağız. Birkaç sene içinde muhteşem bir Beşiktaş’ı beraber yapacağız.” diye konuştu.

Çebi’den inciler...

‘Ben namuslu adamım’

“Senin ’transfer cambazı’ dediğin adamı sen kendin Futbol AŞ’de yönetici yapamamışsın, benden ne istiyorsun. Orada burada transfer yapan transfer komitesi başkanın var ya 3 yıldır. Kanyon’da transfer görüşmelerinde bulunuyordu hani... Transferde kayıplarımız ortada... Ümraniye’deki masamı boşalttığımı söylüyor. Yanındaki yönetici arkadaşların, futbolcu arkadaşların duyacağı şekilde küfür ettiler. Orada mı oturmalıydım, ben namuslu adamım.”

‘Paramı aldım, çalmadım’

“Ben paramı almış gitmişim. Paramı aldım, çalmadım ki... Sen de para koydun, bir senede aldın. Ben 6 senede aldım. 2 milyon Dolar almadım, bir milyon Dolar’ı locasıydı, Kartal Yuvası’ydı, bindiğim uçaklarına kadar ödeme yaptım. Benim paramı konuşacak durum yok. Giderken bu kulübün çayını içtiniz, hiç mi orada bırakacak 100 liranız yoktu? Giderayak arkadaşına loca satacaksın 10 lira verdin bir milyon lira alacaksın, sonra Ahmet Nur Çebi hırsızmış gibi, 2 milyon Dolar’ı ona sormadan almış gibi televizyonlarda çıkıp konuşacaksın. Yeter artık işine bak.”

‘Ağlamamak için zor tutuyorum’

“Çok üzgünüm, ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Beşiktaş geleneklerinde ibra etmemek gibi bir şey yokmuş. Geleneklerde geçmiş yönetimleri konuşmak diye bir şey yokmuş. Sayın Orman, kendin geldiğin gün aklına her geldiğinde geçmiş yönetimden hesap soracağını söyledin. Bu geleneklere uygun da benimki niye değil?”

‘Biz bu işi çözeceğiz’

“Korkarım ki borç artarak devam edecek. 3 milyar borcu olan bir kulübün 400-500 milyon lira faiz ödemesi var. Ama biz çözeceğiz, onun için buradayız. Biz bunu azaltacağız. Kim ne derse desin bu kulüp yaşayacak. Namusuyla, onuruyla kapıda haciz memuru olmadan yaşayacak. Ama destekle ama sizlerle... Bunu tek başıma yapamam, yanımda olursanız ben başarırım. Beni terk ederseniz ben bir şey yapamam.”

‘Ali Koç para vermiş...’

“Ben gelmişim para verecekmişim, Ali Koç vermiş. Yahu Ali Koç rakip takımın başkanı ne işin var onunla? Ben Ali Koç değilim, beni ezmeye mi çalışıyorsun? Ali Koç para verdiğinde sen de burada başkandın niye vermedin? Yani sen parayı harcayacaksın, vatandaş gelip senin borcunu ödeyecek, ayıptır. Bir sus artık, bir başını öne eğ. ’Bir halt ettik’ de; hep beraber sarılalım seni de kucaklayalım.”

‘Bir de bana, “Emrindeyim”yazdı’

“Ben başkan seçildikten sonra Fikret Orman bana, ’ağabey hayırlı olsun, emrindeyim’ yazmış. Ben de yanıt vermedim. Bir gün önce akrabalarımı arayıp ’bu adama oy vermeyin’ diyorsun. Samimiyetine nasıl inanacağım. Bir ay boyunca aleyhimde niye çalışıyorsun? Sana ne yaptım, ’ağabey’ dedin. İnsanın anası, babası, kız kardeşi, Beşiktaş’ı ve ’ağabey’ dediği kişi onun namusudur. Onun Ümraniye’deki yöneticisine küfür etmesine izin vermez.”

‘Yabancı hakem getirin’

“Hakem bulamadıklarını söylüyorlar. Yurt dışından getirin. Bunların arasında ahbap-çavuş ilişkisi var. Biri öbürüne ’ağabey, amca’ diyor. Ahbap-çavuş ilişkisinin VAR hakemliğini etkilediğini ifade ettik. Göztepe maçındaki olay belli, kural hatası. IFAB’a sorulduğu ve karar verildiği söylendi. Gerekçeli kararın açıklanmasını istedik. Bu yönde baskımıza devam edeceğiz.”

‘Zekeriya Alp abimdir’

“Zekeriya Bey konusu gündeme geldi, hepimiz kızgınız. Ben kendisiyle sürekli temas halindeyim. Beni dinleyen, anlayan ve yönlendiren, Beşiktaş adına da üzüntü çektiğini hissettiğim bir abimdir. Lütfen bu değerlerimizi korumaya çalışalım. Ben kendisiyle zaten bu şekilde konuşmaya devam ediyorum.”