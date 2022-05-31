Siyah-Beyazlılar'ın seçiminde bir kez daha başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, çalışmalarına hemen başladı. Disiplin, Sicil ve Denetleme Kurulları'nı Çebi'nin desteklediği adayların dışındaki isimler kazanırken, yeni yönetimi zorlu bir Ağustos ayı bekliyor. Kulübün bu ay içerisinde ödemesi gereken yaklaşık 350 milyon TL borcu bulunuyor.

Bankalar Birliği ve yapılacak diğer ödemeler için Başkan Çebi ve kurmayları, şimdiden kaynak arayışlarına başladı. Çebi daha önce yaptığı açıklamada, kasada 100 milyon TL olduğunu belirtmişti. Kalan 250 milyon TL için dört koldan bütçe planlamaları yapılıyor.