Beşiktaş 'ta transfer çalışmaları yoğun şekilde sürerken takımın hazırlıklarını gerçekleştirdiği Antalya'ya gelen Başkan Ahmet Nur Çebi ile Şenol Güneş arasında bir zirve gerçekleştirildi. Toplantıda transfer konusunda olumlu mesajlar verilirken yönetim, gündemine gelen yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak adına da girişimlerine hız verdi.

Charleroi'yı devirdi

Siyah-Beyazlılar, Antalya'daki ilk özel maçına çıktı. Charleroi ile karşılaşan Beşiktaş, şiddetli yağmura rağmen Jackson Muleka ve Tayyip Talha Sanuç'un golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılırken Belçika temsilcisinin tek golünü Amirhossein Hosseinzadeh kaydetti.

Gençlere milli davet

Beşiktaş Artaş U-16 Takımı'ndan 4 oyuncu milli takıma davet edildi. Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Furkan Çiftçi, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Ahmet Sami Bircan, U-16 Milli Takımı’nın 20-22 Aralık 2022 tarihlerinde deplasmanda İngiltere ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosunda yer alacak.

Başkan Çebi'den takıma ziyaret

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, hazırlıklarını Antalya'da sürdüren A Takım ile bir araya geldi. Çebi, Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ile teknik direktör Şenol Güneş’ten çalışmalarla ilgili bilgiler aldı ve futbolcularla sohbet etti. Başkan Çebi, daha sonra Kara Kartal'ın idmanını takip etti.

Saiss ile özel görüşme

Başkan Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş ve futbolcular, Fas Milli Takımı kaptanı Romain Saiss, görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Kendisinden beklentilerin Fas-Hollanda finali olduğu ileten Çebi ve Güneş, başarılı stopere başarı dileklerinde bulundu.

Orta sahaya Kanno iddiası

Arap basınından flaş bir iddia geldi. Dünya Kupası'nda mücadele eden Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'de forma giyen Mohamed Kanno ile Kara Kartal'ın ilgilendiği öne sürüldü. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun da Siyah-Beyazlı kulübe gitmek istediği de edinilen bilgiler arasında yer aldı. Kanno'nun, takımıyla 2.5 yıllık daha kontratı bulunuyor.

Onur Bulut için geri sayım

Şenol Güneş'in "Beğeniyorum, burada olmasını isterim" dediği Onur Bulut için geri sayım başladı. Kara Kartal'ın, yıldız oyuncunun transferi konusunda büyük yol kat ettiği öğrenildi.

Ara transfer için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir isim gündeme geldi. Daha önce adı Galatasaray ve Trabzonspor ile de anılan Kayserispor'un sağ beki Onur Bulut ile görüşmelerin olumlu geçtiği belirtildi. 28 yaşındaki futbolcu için daha önce Kara Kartal'ın hocası Şenol Güneş, "Onur Bulut'u beğeniyorum. Burada olmasını isterim" ifadelerini kullanmıştı. Sezon sonunda kontratı bitecek olan deneyimli oyuncunun, Sarı- Kırmızılı kulüp ile de sözleşmesini uzatmayacağı öğrenildi. Bu doğrultuda Onur'un, kariyerini İstanbul'da sürdürmek istediği bilgisine ulaşıldı.

Milli Takım’a yükselmişti

Transferle ilgili olarak resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı bildirildi. Kayseri'de gösterdiği performans ile Milli Takım’a kadar yükselen Onur, bu sezon çıktığı 14 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Rodriguez bombası

Kara Kartal, sol bek için Ricardo Rodriguez'i gündemine aldı. Siyah-Beyazlılar, Dünya Kupası'nda forma giyen ve Torino ile 1.5 yıllık kontratı kalan İsviçreli yıldız için devreye girdi.

Siyah-Beyazlılar'da transfer çalışmaları harıl harıl devam ederken, savunmaya da takviye yapılması gündemde. Sağ bek için Kayseri'den Onur Bulut ismini gündeme alan Beşiktaş, sol bek için de dünyaca ünlü bir yıldızı kadrosuna katmak istiyor... Siyah- Beyazlılar, İtalya Serie A ekiplerinden Torino'da görev yapan Ricardo Rodriguez'i kadrosuna katmak istiyor. Son olarak İsviçre Milli Takımı ile Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda 4 maçta da forma giyen 30 yaşındaki yıldız için devreye girildi. Önümüzdeki günlerde maliyet konusunda iki taraf arasında görüşmeler gerçekleştirilecek. 1.5 yıllık kontratı kalan deneyimli oyuncunun şartları sorulacak.

Çok yönlü...

Rodriguez, çok yönlülüğü ile de dikkat çekiyor. Torino'da üçlü savunmanın solunda oynayan deneyimli futbolcu, İsviçre'de ise 4'lü savunmada sol bekte giyebiliyor. Teknik ekip de bu yüzden Rodriguez'in takıma katılmasını çok istiyor.

Zirveden transfer çıktı

Beşiktaş'ta Başkan Çebi ve Şenol Güneş, özel bir görüşme yaptı. Tecrübeli hoca, "Rakiplerimiz ile yarışta kalıp şampiyon olmak istiyorsak nokta atışı transferler yapmalıyız" dedi. En az 3 transfer yapılması için uğraşacaklarını söyleyen Çebi ise, "Şampiyonluk bekliyorum. Bunun için yönetim olarak gerekeni yapacağız" diye cevap verdi.

Beşiktaş’ta hareketli saatler... Önceki gün takımın kamp yaptığı Antalya’ya gelen Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik patron Şenol Güneş ile transfer zirvesi yaptı. Başkan, transfer talebinde bulunan Güneş’e, "Öncelikli olarak katkı vermeyi düşünmediğiniz isimleri netleştirin. Biz de ona göre çalışma içine girelim" dedi. Güneş, öncelikli olarak her iki bek ve stopere takviye talebinde bulundu. Şartlara göre her iki kanatta oynama özelliğine sahip oyuncular istediğini söyledi. Tecrübeli hoca, “Rakiplerimiz ile yarışta kalıp şampiyon olmak istiyorsak nokta atışı transferler yapmalıyız. Bazı bölgelere yığılma var. Bazı bölgelerde alternatif yok. Bunu alttan gelen gençlere şans verip tolere etmek istesek de ne derece başarılı olur kestirmek zor. Tecrübe, güç büyük takımlar için önem arz ediyor. Ben sayılara ve isimlere takılmam ama ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

'Gerekeni yapacağız'

Başkan Çebi ise yapılacak takviyelerin gidecek isimlerin durumuna göre belirleneceğini belirtirken, en az 3 ismin kadroya katılmasının hedeflendiği öğrenildi. Başkan Çebi, son olarak, “Şampiyonluk bekliyorum. Bunun için yönetim olarak gerekeni yapacağız. Sadece bizim yapmamız ile olmaz. Teknik ekip, futbolcular saha dışında tüm camia birlik içindi üstene düşeni yerine getirmemiz gerekiyor” yorumunda bulundu. Öte yandan Şenol Güneş'in; Montero, Masuaku, Emrecan ve Welinton'u kadroda düşünmediği belirtildi.

FANATİK ÖZEL | Orhan Yıldırım