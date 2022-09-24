Beşiktaş geçen sezon alınan başarısız sonuçların ardından Sergen Yalçın'la yollarını ayırıp alt yapı sorumlusu Önder Karaveli'yi takımın başına getirmişti. Fakat Önder hoca da Siyah-Beyazlılar'a çare olamayınca sezon ortasında Valerien Ismael'le anlaşılmıştı. Son olarak İngiltere'de West Brom'da çalışan Fransız hocayla 1.5 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Beşiktaş yönetimi, başarılı hocanın takıma olan liderliğinden ve gösterdiği performanstan oldukça memnun. Başkan Ahmet Nur Çebi sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 46 yaşındaki çalıştırıcı için harekete geçti. A Spor'un haberine göre; Ismael'in sadece sahaya ve takıma odaklanmasını isteyen Kara Kartal'ın patronu dün tesislere gitti. Ismael ve sportif direktör Ceyhun Kazancı'yla bir araya gelen Çebi aklındaki fikri sundu.

Ahmet Nur Çebi, Ismael ile sözleşme uzatmak istediğini hem tecrübeli hocaya hem de Kazancı'ya iletti. Ek olarak da bu ve sonraki süreçte her türlü desteği vereceğini kaydetti.

Beşiktaş'la, Ismael arasındaki sözleşme görüşmelerinin en kısa zamanda başlaması bekleniyor.



