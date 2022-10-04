Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin, Fenerbahçe derbisi öncesinde tesislerde bir araya geldiği kaleci Ersin Destanoğlu’na tam destek verdiği ortaya çıktı.

Çebi dev maçtan bir gün önce sezon sonu bitecek sözleşmesini 2027’ye kadar uzatarak rahat bir nefes alan genç file bekçisine her zaman yanında olduklarını aktardı. Ersin’le baba-oğul gibi uzun süre sohbet eden Başkan Çebi, sadece geleceğe odaklanmasını isteyerek, yetenekli kaleciye bir dizi nasihatte bulundu.

Ersin’e altyapısından yetiştiği Beşiktaş’ta şimdiden üç kupa kazandığını hatırlatan Başkan Ahmet Nur Çebi şu ifadeleri kullandı: “Daha çok gençsin, önünde belki de 400 küsur maçlık bir gelecek var. Elbette gol yiyeceksin. Bir gol yersen, biz de iki tane atarız. Futbol böyle bir oyun. Oyuna asla küsme. Unutma ki önünde seni bekleyen muazzam bir gelecek var. Seyirciyle aranda bir sorun yok. Onlar seni daima bağrına basıyor. Bu kulüpte kupalar kaldırdın, istikbal senin.”

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GHEZZAL'DE MİNİMUM RİSK

Rachid Ghezzal sadece 23 dakika görev yapmasına rağmen Fenerbahçe derbisine damgasını vurdu. Yaklaşık 1,5 ay sonra sahalara dönüş yapan Cezayirli futbolcu, adrese teslim pasları ve ortalarıyla sarı-lacivertli savunmayı bir hayli zorladı.

Valerien Ismael, Ghezzal’den en üst seviyede verim almanın hesaplarını yapıyor. Buna göre yıldız futbolcu tam hazır olmadan riske edilmeyecek. Deneyimli oyuncu hafif ağrıları olduğu süreçlerde tamamen hazır duruma gelmesi için dinlendirilecek.

Ghezzal, Alanyaspor ’la 2. hafta oynanan maçta ağrıları olmasına rağmen 11’de sahaya çıkmıştı. Bu müsabakada ayak tabanındaki sakatlığı ilerleyen Cezayirli oyuncu üst üste 5 maçta takımdaki yerini alamadı.

HATASIZ PERFORMANS

Beşiktaş’ın İstanbulspor’la 2-2 berabere kaldığı maçtan sonra tribünlerin tepkisiyle karşılaşan Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe’ye karşı hatasız bir derbi performansına imza attı. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin verdiği moralle motivasyonu daha da yükselen siyah-beyazlı kaleci derbinin ilk yarısında Valencia ve Crespo’ya gol şansı tanımayarak taraftarların alkışını topladı.





ISMAEL'İN DERBİ STRATEJİSİ İŞLEDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Medipol Başakşehir (0-1) ve İstanbulspor’la (2-2) oynadıkları maçlarda kaybedilen 5 puan nedeniyle Fenerbahçe derbisine adeta diken üstünde çıktı.

Ancak Fransız çalıştırıcı özellikle ikinci yarıdaki pozitif futbolla olumlu puan topladı. Kartal derbinin ilk yarısında net pozisyon üretemese de ikinci devre kontrolü büyük ölçüde eline aldı ve galibiyeti kaçıran taraf oldu.

SON YARIM SAATTE HÜCUM

Yardımcılarıyla hafta boyu Fenerbahçe’yi analiz eden Ismael’in derbinin stratejisi olarak oyunculardan son yarım saatte yüksek tempo istediği ortaya çıktı. Siyah-beyazlı takım dev maçta özellikle son 20 dakikadaki enerjisiyle oyunu kontrol altına alırken önemli pozisyonlar üretti.

Ismael’in üst üste sahaya sürdüğü Ghezzal, Tayfur, Cenk Tosun, Gedson ve Umut Meraş iyi performanslarıyla oyuna ciddi katkı yaptı. (Skorer)



