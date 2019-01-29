Ara transfer döneminde; Pepe, Ryan Babel ve Vagner Love’la yollarını ayıran Siyah-Beyazlılar’da yaprak dökümü sürüyor... Son olarak kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek Adriano Correia’nın Beşiktaş’la yol ayrımına geldiği ortaya çıktı. Kara Kartal’daki ekonomik kriz sebebiyle maaşını düzenli olarak alamayan oyuncular arasında yer alan tecrübeli sol bekin, sözleşmesini fesh etmek için yönetimle görüştüğü iddia edildi. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Brezilya Ligi ekibi Santos’un Başkanı Jose Carlos Peres, net ifadeler kullandı.

Son güne kadar...

Peres, “Adriano transferi Vagner Love’ın durumuna benziyor. Adriano şu an Beşiktaş’la sözleşmesini fesh etmeye çalışıyor. Bu zor bir anlaşma. Adriano harika bir isim. Biz de onu bekliyoruz” dedi. Brezilya basınında çıkan haberlerde Adriano’ya 2 yıllık teklif götüren Santos’un, başarılı futbolcuya 1.4 milyon Euro da maaş önerdiği bildirildi. Yıldız ismin geleceğinin perşembe gününe kadar kesinlik kazanması bekleniyor.

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