Beşiktaş'ta Adriano ve Vida şoku
Beşiktaş'a, Kasımpaşa maçında iki yıldızından kötü haber geldi. Mücadelenin 42. dakikasında Adriano ve 45+2. dakikada sarı kart gören Vida, cezalı duruma düştü. Adriano ve Vida ikinci yarının ilk maçında Akhisar deplasmanında forma giyemeyecek.
Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldız oyuncusu Adriano ve Hırvat stoperi Vida, Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştüler.
Mücadelenin 42. dakikasında Popov’a yaptığı hareket sonrasında hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırılan tecrübeli oyuncu, ligin ikinci yarısının ilk maçında Akhisarspor’a karşı forma giyemeyecek. Sakatlanan Adriano, 45+2'de ise yerini Fatih Aksoy'a bıraktı.
Karşılaşmanın 45+2. dakikasında Beşiktaş'ta Vida yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Adriano'nun ardından tecrübeli stoper de cezalı duruma düşen bir diğer isim oldu.