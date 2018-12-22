Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldız oyuncusu Adriano ve Hırvat stoperi Vida, Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştüler.

Mücadelenin 42. dakikasında Popov’a yaptığı hareket sonrasında hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırılan tecrübeli oyuncu, ligin ikinci yarısının ilk maçında Akhisarspor’a karşı forma giyemeyecek. Sakatlanan Adriano, 45+2'de ise yerini Fatih Aksoy'a bıraktı.



