Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve yönetimin indirimli anlaşma yenileme teklifini geri çeviren Adriano için Abdullah Avcı devreye girdi. Brezilyalı yıldız için yönetime olumlu rapor veren Kara Kartal’ın yeni teknik direktörü, tecrübeli oyuncunun takımda kalmasını istedi. Bunun üzerine Fikret Orman ve kurmayları, 34 yaşındaki oyuncunun menaceri ile yeniden temasa geçti.

Siyah- Beyazlı yönetim, başarılı oyuncuya 1+1 yıllık yeni kontrat önerdi. Ancak Adriano 2 senelik sözleşme talep edince görüşmeler yine tıkanma noktasına geldi. Önümüzdeki günlerde Adriano ile yeniden masaya oturulacak.



