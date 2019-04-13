Beşiktaş'ta Adriano, Başakşehir maçında yok!

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Adriano, Başakşehir maçının kadrosunda yer almayacak.

13 Nisan 2019, Cumartesi 12:33 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Adriano, Başakşehir maçında yok!

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Adriano, Başakşehir maçının kadrosunda yer almayacak. (beINSPORTS)

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