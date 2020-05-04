Sırp basını, siyah-beyazlı takımın teknik patronu Sergen Yalçın'ın gelecek sezon Adem Ljajic'i istemediğini ileri sürdü. Haberde; 47 yaşındaki teknik adamın performansından memnun olmadığı Ljajic'in yerine Nico Gaitan'ın transferini talep ettiği belirtildi. Arjantinli futbolcunun Lille ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sırp medyasında yer alan haberde ayrıca bonservisi elinde olan Gaitan'ın daha düşük maaşla Beşiktaş'ta forma giyebileceği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN GİTMESİ, KALMASINDAN ÇOK DAHA ZOR

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı ve "Kasamızda 5 kuruş yok" dedi. Bu meseleye iki türlü bakarım; bir futbolcuyu sözleşmesi varken göndermenin bir maliyeti var. Ljajic 6.5 milyon Euro bonservis ödenmiş, gitmesi kalmasından daha zor bir isim. Beşiktaş gönderme kararı alsa bile ekonomik olarak nasıl göndereceğini, yerine kaç paraya kimi alacağını da ortaya koymak gerekir. Ljajic'in ekonomik olarak gönderilmesi şu an için mümkün görünmüyor. Sergen Yalçın'ın da istediği verimi alamasa bile şu anda Ljajic ya da başka bir oyuncuyu gönderme lüksü yok. O yüzden havada kalıyor. Ancak şunu söylemeliyim ki Ljajic'in şu ana kadarki performansı ne taraftarı ne de yönetimi memnun etmedi. (Sabah)