Siyah-Beyazlılar’ın sezon başında İtalya Serie A ekibi Torino’dan 1 sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna kattığı Adem Ljajic, Kara Kartal’da ortaya koyduğu başarılı performansla Beşiktaş Camiası’nın beğenisini kazanmıştı. Taraftar, 27 yaşındaki futbolcuyla yeni sezonda da yola devam etmenin hayalini kurarken yönetim ise bu konuda kara kara düşünüyor!

Kulübün mali olarak krizde bulunması sebebiyle oyuncu ödemelerinde bile zorluk yaşayan Siyah-Beyazlılar’ın, Ljajic’in sözleşmesinde bulunan 6.5 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonunu hayata geçirebilmesi şu anda mümkün gözükmüyor. Yönetimin, sezon sonunda ödemeleri gereken bedel için İtalya Serie A ekibi Torino’yla tekrar masaya oturup yeni bir anlaşma zemini araması bekleniyor.

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Hannover, opsiyonu bozmuştu

Ara transfer döneminde Borussia Dortmund’dan Japon yıldız Shinji Kagawa’yı sezon sonuna kiralayan Siyah-Beyazlılar, başarılı orta saha oyuncusunun sözleşmesine 1 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu eklenmesi konusunda kulübüyle el sıkışmıştı.

Tecrübeli futbolcuyu bedelsiz olarak kiralayan Beşiktaş, Kagawa için son anda Hannover’in araya girmesi sonrasında Dortmund’la son bir görüşme daha yapıp İstanbul’a getirdiği oyuncuyu geri göndermemek için opsiyonu iptal etmek zorunda kalmıştı. Orta sahanın merkezinde görev yapan 2 oyuncusunun da sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını göz önünde bulunduran yönetim, Ljajic ve Kagawa arasında bir tercih yapmak zorunda kalabilir.

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Başkan devreye girecek Teknik ekibin raporu doğrultusunda ilk etapta iki futbolcuyu da kadrosunda tutmayı amaçlayan Beşiktaş Yönetimi’nin ekonomik durumlar sebebiyle tercih yapmak zorunda kalırsa Shinji Kagawa’yı seçebileceği konuşuluyor. Japon futbolcunun maliyetinin daha düşük olmasını göz önünde bulunduran Siyah-Beyazlılar’ın Borussia Dortmund’la ilk etapta anlaştıkları gibi 1 milyon Euro’ya transferi bitirebileceği ifade edildi. Ancak Ljajic’in opsiyonunun kullanma zorunluluğu olması sebebiyle Başkan Fikret Orman’ın, Torino’yla masaya oturup ara bir formül bulması gerekiyor.