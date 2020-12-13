Beşiktaş formasıyla bu sezon 5 maça çıkıp sadece 207 dakika sahada kalan Adem Ljajic, Alanyaspor maçının kadrosuna dahil edilmedi. Formsuzluk ve sakatlık periyodu sebebiyle hafta boyunca yapılan idmanlara katılmayan Sırp futbolcunun, problemini atlatıp bireysel olarak çalışmasına rağmen takım idmanına dahil olmak istemediği bildirildi.

Sağlık ekibi ve teknik ekibin talebini, “Sakatlığım sebebiyle kendimi riske etmek istemiyorum” diyerek geri çeviren Ljajic’in takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

Süleyman Hatısaru