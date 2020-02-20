Beşiktaş’ta Adem Ljajic’e yoğun tedavi

Beşiktaş, Süper Lig’in 23. haftasında cumartesi günü Trabzonspor’u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını dün sabah basına kapalı yaptığı idmanla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri’ndeki antrenmana, şiddetli bademcik enfeksiyonu ve yüksek ateş nedeniyle tedavi gören Adem Ljajic ile bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz katılmadı.

Bu hafta boyunca yapılan çalışmalara yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle eksik katılabilen Adem Ljajic'in, önceki gün olduğu gibi dün de hastanede serum tedavisi gördüğü bildirildi. Tecrübeli 10 numaranın, hastanedeki tedavisinin ardından dinlenmeye çekildiği ve cumartesi günü Vodafone Park’ta oynanancak Trabzonspor karşılaşmasında görev yapamayabileceği kaydedildi. Eğer Ljajic bu maçta forma giyemezse 10 numara hattında görev, Boateng’e geçecek.

Hazırlıklar devam etti

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda Siyah-Beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun çalışmaları yaptı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına bu sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.