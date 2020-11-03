Beşiktaş’ta bu sezon en çok eleştirilen oyuncuların başında gelen Adem Ljajic hem teknik direktör Sergen Yalçın’ın kendisi ile ilgili sözlerine hem de taraftarların tepkilerine sahada yanıt vermeye hazırlanıyor. Yalçın’ın maç öncesi Sırbistanlı futbolcu için “Kaliteli oyuncu ancak yetenek ve kalite yetmiyor, fayda kısmına bakıyoruz” demişti. Ljajic’in eli belinde ısınıp arkadaşlarıyla bu şekilde paslaşması da taraftarların sert eleştirilerine neden olmuştu.

Ekstra şut çalıştı

Bu sezon görev yaptığı 5 resmi maçın sadece 2’sinde 11’e giren, henüz gol ya da asisti bulunmayan ve son 2 maçta kulübeden çıkamayan Ljajic dünkü idmanla birlikte vites yükseltti. Malatya maçında Sergen Yalçın’ın sonradan oyuna girmesi için bile tercih etmediği 29 yaşındaki futbolcu dün sabahki antrenmanın sonrasında ekstra çalışma yaptı. Kaleci Utku’yu da karşısına alan Ljajic’in ekstra 1 saat boyunca frikik ve şut antrenmanı yaptığı öğrenildi.

Hürriyet







