Trabzonspor maçı öncesindeki antrenmanlara hastalığı nedeniyle çıkamayan ve Karadeniz ekibi karşısında görev alamayan Adem Ljajic, Alanya mücadelesiyle birlikte forma giyebilecek duruma geldi.

Sırp futbolcu, Akdeniz ekibi ile oynanan mücadelenin kadrosunda da yer aldı. Ancak teknik direktör Sergen Yalçın, 28 yaşındaki yıldız oyuncuya 90 dakika içerisinde şans vermedi. Ljajic’in gelecek hafta oynanacak Ankaragücü karşılaşmasıyla formasına kavuşması bekleniyor.