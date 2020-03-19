Siyah-beyazlılar hafta sonu Vodafone Park'ta oynayacağı Antalyaspor maçında revizyon planlıyor. Ankaragücü ve Galatasaray karşılaşmalarında üst üste kötü oyun sergileyen Kevin- Prince Boateng'in hazır olsa dahi bu hafta yedek kulübesine çekileceği kaydedildi.

32 yaşındaki Ganalı yıldızın yerine Adem Ljajic'in ilk 11'de forma giyeceği kaydedildi. Siyah-beyazlılarda bir diğer değişikliğin ise Gökhan Gönül ile Jeremain Lens arasında yaşanacağı ifade edildi. Gökhan'ın derbide yaşadığı sakatlık sebebiyle bu hafta dinlendirilerek yerine Lens'in sağ bekte görevlendirilmesi bekleniyor. Cezalı Burak Yılmaz'ın yerine ise forvette formaya en yakın isim Umut Nayir. (Sabah)