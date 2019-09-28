Beşiktaş'ta adaylık için süre sıkıntısı

Beşiktaş'ta seçime 2 haftalık bir süreç olmasına muhalif kanadın tepki gösterdiği belirtiliyor.

28 Eylül 2019, Cumartesi 06:01
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Beşiktaş'ta adaylık için süre sıkıntısı

Beşiktaş'ta yönetim kurulunun toplantısından seçim kararı çıkmasının ardından adaylık için kolları sıvayan isimlerin bu duruma tepki gösterdikleri konuşuluyor.

Başkan Fikret Orman’ın aday olması durumunda karşısına çıkmayacağı konuşulan Ahmet Nur Çebi ile yakın çevresinin şu an için beklemede oldukları bildirildi.

Seçime kadar yaklaşık 2 haftalık bir sürecin olduğunu belirten muhalif kanadın, bu kadar kısa bir sürede seçime girerek risk almak istemedikleri, olayın adeta bir satranç oyununa dönüştüğünü düşündükleri ifade ediliyor.

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