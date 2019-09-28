Beşiktaş'ta yönetim kurulunun toplantısından seçim kararı çıkmasının ardından adaylık için kolları sıvayan isimlerin bu duruma tepki gösterdikleri konuşuluyor.

Başkan Fikret Orman’ın aday olması durumunda karşısına çıkmayacağı konuşulan Ahmet Nur Çebi ile yakın çevresinin şu an için beklemede oldukları bildirildi.

Seçime kadar yaklaşık 2 haftalık bir sürecin olduğunu belirten muhalif kanadın, bu kadar kısa bir sürede seçime girerek risk almak istemedikleri, olayın adeta bir satranç oyununa dönüştüğünü düşündükleri ifade ediliyor.