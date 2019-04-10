Beşiktaş Kulübü, olağan seçimli genel kurulun 5 Mayıs Pazar günü saat 10.30’da, birinci toplantıda çoğunluk sağlanmaması halinde ise 12 Mayıs Pazar günü yine aynı saatte yapılacağını açıkladı. Genel kurul, BJK Akatlar Spor Salonu’nda düzenlenecek.

Şu anda adaylığını sözlü olarak açıklayan mevcut Başkan Fikret Orman’ın dışında; Hürser Tekinoktay ve Aydoğan Cevahir gibi isimler de bulunuyor. Fikret Orman’ın yönetiminde daha önce İkinci Başkan Olarak görev yapan Ahmet Nur Çebi’nin de aday olabileceği konuşuluyor.