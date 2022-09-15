Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Başakşehir maçında kırmızı kart görmüştü. Peş peşe 2 sarı karttan kırmızı gören Fransız teknik adamın 1 maç ceza alacağı öğrenildi. Ismael, cumartesi günkü İstanbulspor maçında tribünde olacak. Takımı, Beşiktaş yardımcı antrenörü Adam David Murray kulübeden yönetecek.

Uzun yıllardır Ismael’in yanında çalışan İngiliz antrenör, daha önce 8 maçta Ismael’in yerinetakıma vekalet etti. Murray, Ismael’in FC Barnsley’i çalıştırdığı dönemde 8 maça teknik direktör kartı ileçıktı. 40 yaşındaki çalıştırıcı bu maçlarda 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Adam Murray, İstanbulspor maçında bu görevle ilk zaferini tatmayı hedefliyor.







