Siyah-Beyazlılar’ın hocası Valerien Ismael, Başakşehir maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle bu akşam takımının başında olamayacak. Ismael, İstanbulspor maçında tribünde olacak. Takımı, Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Adam David Murray, kulübeden yönetecek.

Kartal, deplasmanda evinde hissedecek!

Kara Kartal, Spor Toto Süper Lig ’in 7. haftasında bugün deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. 76 bin kapasiteli Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Beşiktaş’a 22 bin bilet ayrılmıştı. Dün itibarıyla Siyah-Beyazlı futbolseverler, yaklaşık 5 bin bileti tüketirken, maç saatine kadar bu sayının 10 bini bulması ve Beşiktaş’ın maça iç saha atmosferiyle çıkması bekleniyor.

Önce idman sonra kamp

Siyah-Beyazlılar, İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün akşam yaptıkları antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman, taktik çalışması şeklinde geçti. Düz koşuyla başlayan antrenman, tam sahada yapılan taktik maçıyla sona erdi. Futbolcular, idman sonrasında kampa girip maç saatini beklemeye başladı.



