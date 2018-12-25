Beşiktaş'ta acil zirve! Radikal kararlar alınacak!

Beşiktaş Yönetimi, Ümraniye’de toplantı yaparak yol haritasını belirleyecek. Yöneticiler durum değerlendirmesinin ardından Şenol Güneş’le görüşerek fikirlerini soracak. Güneş’in kalmasından yana olan yönetim ardından transfere son şeklini verecek.

25 Aralık 2018, Salı 08:29
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Beşiktaş'ta acil zirve! Radikal kararlar alınacak!

Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor... Ligin ilk yarısını lider Başakşehir'in 9 puan gerisinde tamamlayan Beşiktaş'ta devre arasında tarihi kararlar alınacak. Başkan Fikret Orman'ın bugün ya da yarın Ümraniye'de yöneticilerle bir toplantı yaparak durum değerlendirmesi yapacağı ve yol haritasını belirleyeceği öğrenildi.

GÜNEŞ'İN GÖRÜŞLERİ ALINACAK

Başkan Fikret Orman'ın bu görüşmenin ardından Şenol Güneş'le bir araya gelerek fikirlerini soracağı belirlendi. Bu zirvede Güneş'in görüşlerinin alınacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor..

YÖNETİM KALMASINDAN YANA

Yönetimin mutsuz olduğu yolunda sürekli spekülasyonlar yapılan Şenol Güneş'in durumuna göre hareket etmesi bekleniyor. Ancak yönetimin Şenol Güneş'le yola devam etmek istediği öne sürüldü.

TRANSFER MASAYA YATIRILACAK

Beşiktaş Yönetimi Şenol Güneş'le görüştükten sonra transferi masaya yatıracak. Gidecek ve kalacak futbolcular masaya yatırılacak. Ardından kısa sürede transferler için harekete geçilecek..

Kaynak: Takvim

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