Beşiktaş 'ta Wout Weghorst'un ayrılığı sonrası golcü transferi, öncelik haline gelmişti. Siyah-Beyazlılar, eski oyuncusu Vincent Aboubakar'ın transferini bitirmeye hazırlansa da tedbiri elden bırakmıyor.

MULEKA, KARTAL'DA DEVAM EDİYOR

Kara Kartal’ın sezon başında Standard Liege’den kadrosuna dahil ettiği Jackson Muleka’ya talip çıkmıştı. Genç oyuncunun Mısır temsilcisi Al Ahly’nin radarına girdiği ve temasta bulunduğu bildirilmişti.

Beşiktaş’ın ise Mısır kulübüne Muleka için olumsuz yanıt verdiği kaydedildi. Oyuncu da kariyerine Siyah-Beyazlı formayla devam etmeye olumlu bakıyor.

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SON HEDEF SHELVEY

Beşiktaş’ta gözler artık orta sahaya çevrildi. Listeye giren adaylardan biri, Premier Lig ekibi Newcastle’da oynayan Jonjo Shelvey oldu.

30 yaşındaki İngiliz orta sahanın sezon sonu bitecek sözleşmesini fırsat bilen Siyah-Beyazlılar’ın, Ada ekibine teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Bu sezon başında 2 aylık bir sakatlık süreci geçiren ve bu yüzden formayı kaptıran 1.84 boyundaki futbolcu için 2 milyon Euro önereceği bildirildi.





TORMENA ISRARI SÜRÜYOR...

Beşiktaş’ta stoper için de çalışmalar devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, Braga’dan Tormena için pazarlıklarını sürdürüyor. 27 yaşındaki futbolcu için Portekiz ekibi kapıyı 7 milyon Euro’dan açarken, ilk olarak 2 milyon Euro öneren Siyah-Beyazlılar, teklifi 3 milyon Euro’ya yükseltti.

Braga’nın 5 milyon Euro’ya kadar indiği belirtilirken, oyuncunun menajeri ve Portekiz ekibi ile görüşmeler devam ediyor. Oyuncunun da Beşiktaş’ta oynamaya sıcak baktığı öğrenilirken Siyah-Beyazlılar bu transfer için orta yol bulmaya çalışıyor.

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BOUPENDZA PLANI DEVREDE

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Siyah-Beyazlılar, özellikle hücum hattındaki verimi artırmak için 2 transfer yapmayı planlıyor. Beşiktaş, Vincent Aboubakar’la beraber Aaron Boupendza’yı da kadrosuna katmayı planlıyor. İki oyuncuyla da aynı zamanda temasa geçen Siyah-Beyazlılar’ın, önce Aboubakar operasyonunu resmi olarak tamamlayıp ardından Boupendza için de temaslarını hızlandırması bekleniyor. 2021’de Hatayspor’dan 4.2 milyon Euro’ya Al Arabi’ye transfer olan oyuncu için yapılacak teklif de belli oldu... Gabonlu forveti kanat forvet pozisyonu için düşünen Beşiktaş cephesi, satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmayı düşünüyor.

Boupendza, sakatlığını atlatması sonrasında önceki gün idmanlara başlamıştı.

N’Koudou’nun yerine gelecek

Gol sevinçlerinde attığı taklalarla ünlenen Aaron Boupendza, 2020 yazında 200 bin Euro bedel karşılığında Bordeaux’dan geldiği Hatayspor’da 36 maçta 22 kez ağları havalandırarak gol kralı oldu.

Önce Katar ekibi Al-Arabi'ye ardından da Suudi kulübü Al-Shabab'a transfer olan tecrübeli oyuncu, Al-Shabab formasıyla 7 karşılaşmada 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi. İdareciler, Boupendza'yı transfer edip ardından kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kevin N'Koudou ile de erken bir ayrılık yapmayı amaçlıyor.





BEŞİKTAŞ'TAN B PLANI!

Siyah-Beyazlılar, forvet hattı için önceliğini Vincent Aboubakar'a verirken 2 ismi daha listesinde tutuyor. Yönetim, Milan'dan Divock Origi ve Wolverhampton'dan Raul Jimenez için girişimde bulunuyor.

Jimenez, bu sezon Wolves’ta 9 maçta 3 golle oynadı.

Beşiktaş Yönetimi, forvet transferi konusunda işini sağlama almış durumda... Yaklaşık 1 haftadır Vincent Aboubakar'ın Al Nassr ile sözleşmesini feshetmesini bekleyen idareciler, her şey olumlu gitse de negatif bir final yaşanması ihtimalini de göz ardı etmiyor. İdarecilerin bu doğrultuda Aboubakar'ın alternatifi olarak 2 isim üzerine yoğunlaştığı bildirildi. Siyah-Beyazlı taraftarlar ve Şenol Güneş'in ısrarla alınmasını beklediği Kamerunlu futbolcu konusunda bir sürpriz yaşanırsa ibre; İtalya Serie A ekibi Milan'ın Belçikalı forveti Divock Origi ve İngiltere Premier Lig temsilcisi Wolverhampton'ın Meksikalı golcüsü Raul Jimenez'e dönecek.

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Origi, Milan’da 11 lig mücadelesinde 1 gol kaydedebildi.

3 milyon Euro hazır!

Weghorst’un Manchester United’a transferi sonrasında Kırmızı Şeytanlar’dan yaklaşık 3 milyon Euro gelir elde eden yönetim, bu paranın tamamını forvet hattı için kullanmaya hazır. Kartal, Aboubakar konusunda bir sıkıntı çıkması halinde bu 2 futbolcu için kulüplerinin kapılarını satın alma opsiyonlu kiralama önerisiyle çalacak. İdareciler, 2 oyuncuyla da temsilcileri aracılığıyla şimdiden temaslara başlamış durumda...

Orhan Yıldırım